Entenda como vai funcionar nova taxa aplicada a partir desta quarta
Sobretaxa afeta três mil produtos brasileiros, mas deixa de fora 57% das exportações
O economista Ricardo Buso avaliou durante o Conexão Record News desta quarta-feira (22) os efeitos que o novo tarifaço de Donald Trump deve ter sobre as economias brasileira e norte-americana.
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