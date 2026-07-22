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Entenda como vai funcionar nova taxa aplicada a partir desta quarta

Sobretaxa afeta três mil produtos brasileiros, mas deixa de fora 57% das exportações

Conexão Record News|Do R7

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O economista Ricardo Buso avaliou durante o Conexão Record News desta quarta-feira (22) os efeitos que o novo tarifaço de Donald Trump deve ter sobre as economias brasileira e norte-americana.

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