Entenda como vai funcionar nova taxa aplicada a partir desta quarta

O economista Ricardo Buso avaliou durante o Conexão Record News desta quarta-feira (22) os efeitos que o novo tarifaço de Donald Trump deve ter sobre as economias brasileira e norte-americana.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!