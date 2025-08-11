Vigia captura jovem após roubo de celular em Belo Horizonte
Adolescente armado foi detido por vigilante após crime
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Em Belo Horizonte, uma mulher teve seu celular roubado enquanto aguardava um carro de aplicativo. O crime foi cometido por um adolescente de 14 anos, que usou uma faca para intimidar a vítima. No entanto, sua fuga foi frustrada por um vigilante local que observou a ação criminosa.
O vigia esperou o momento certo para agir e conseguiu imobilizar o jovem com um soco. Durante a captura, o adolescente pediu para ser liberado alegando que seu aniversário seria no dia seguinte. A polícia chegou rapidamente ao local e apreendeu o menor em flagrante.
O adolescente foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento devido aos ferimentos sofridos durante a captura. O celular foi recuperado e devolvido à vítima, enquanto a faca utilizada no crime foi apreendida pela polícia militar. Posteriormente, o jovem foi levado à delegacia para as medidas legais cabíveis.
O que aconteceu em Belo Horizonte envolvendo um roubo de celular?
Em Belo Horizonte, uma mulher teve seu celular roubado por um adolescente de 14 anos, que usou uma faca para intimidá-la enquanto aguardava um carro de aplicativo.
Como o vigilante atuou durante o crime?
Um vigilante local observou a ação criminosa e, no momento certo, conseguiu imobilizar o jovem com um soco.
Qual foi a reação do adolescente durante a captura?
Durante a captura, o adolescente pediu para ser liberado, alegando que seu aniversário seria no dia seguinte.
Quais foram as consequências do crime para o adolescente?
O adolescente foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento devido aos ferimentos sofridos durante a captura, e posteriormente foi levado à delegacia para as medidas legais cabíveis.
Veja também
Gabriela Lusquiños, do MPRJ, fala sobre os riscos da exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais
Hora News playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!