‘A gente sabe que isso vai atrapalhar’, diz CEO sobre novas exigências de capital social do BC

O BC (Banco Central do Brasil) anunciou um aumento nas exigências de capital social para instituições financeiras. Essa mudança afetará as fintechs menores que podem não conseguir se adaptar às novas normas até o final de 2027.





Otavio Farah, cofundador e CEO da Fits, destacou que enquanto algumas empresas terão dificuldades para atender aos novos requisitos do Banco Central devido à necessidade de manter um patrimônio líquido parado em aplicações seguras como o Tesouro Nacional, outras já estão se adaptando graças a investimentos robustos. Em entrevista ao Inovação & Negócios desta terça-feira (5),, cofundador e CEO da Fits, destacou que enquanto algumas empresas terão dificuldades para atender aos novos requisitos do Banco Central devido à necessidade de manter um patrimônio líquido parado em aplicações seguras como o Tesouro Nacional, outras já estão se adaptando graças a investimentos robustos.





“É difícil uma fintech pequena conseguir ter um dinheiro lá de patrimônio líquido parado aplicado num tesouro. A vida dele é emprestar dinheiro e ele empresta muito mais do que isso. Então nesse momento a gente sabe que isso vai atrapalhar um pouquinho a competição”, afirmou Farah.





O CEO também abordou questões sobre a responsabilidade das bandeiras de cartão diante de problemas financeiros. As novas regras buscam garantir que fraudes sejam minimizadas por meio da implementação de uma atualização regulatória destinada a rastrear transações fraudulentas com mais eficiência.





“Acho que faz parte de um amadurecimento do mercado financeiro, para que o Brasil continue despontando na inovação tecnológica do mercado financeiro, mas que evite também ter tanta fraude”, destaca.



