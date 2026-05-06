‘A gente sabe que isso vai atrapalhar’, diz CEO sobre novas exigências de capital social do BC
Otavio Farah, cofundador e CEO da Fits, destacou que algumas empresas terão dificuldades para atender aos novos requisitos
O BC (Banco Central do Brasil) anunciou um aumento nas exigências de capital social para instituições financeiras. Essa mudança afetará as fintechs menores que podem não conseguir se adaptar às novas normas até o final de 2027.
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