Como se proteger do ‘golpe do falso advogado’? Especialista dá dicas de cibersegurança

Cuidados pós-procedimentos estéticos também foram tema do 'Inovação & Negócios' desta quarta-feira (3)

Inovação & Negócios|Do R7

Luiz D’Urso, advogado e professor especialista em direito digital, alerta sobre os cuidados com o “golpe do falso advogado” no programa Inovação & Negócios desta quarta-feira (3). Segundo ele, criminosos se passam pelo profissional que você contratou, e solicitam “pagamento de taxas, algum tipo de imposto ou até de honorários”. 


“Qualquer acesso online, você consegue baixar todo o PDF, toda a informação e todo o trâmite daquele processo, que conta com informações e dados sigilosos sobre a sua vida. [..] Então diante do acesso aos sites dos tribunais a essas procurações, a esses dados, o criminoso sabe qual é o escritório de advocacia que ele te atende”, explica o especialista. 

O programa Inovação & Negócios vai ao ar na RECORD NEWS de segunda a sexta-feira, às 08h15. 

