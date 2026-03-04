Como se proteger do ‘golpe do falso advogado’? Especialista dá dicas de cibersegurança

Luiz D’Urso, advogado e professor especialista em direito digital, alerta sobre os cuidados com o “golpe do falso advogado” no programa Inovação & Negócios desta quarta-feira (3). Segundo ele, criminosos se passam pelo profissional que você contratou, e solicitam “pagamento de taxas, algum tipo de imposto ou até de honorários”.



