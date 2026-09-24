De buffet a franqueadora internacional: empreendedor conta como pizzaria expandiu seu negócio

A marca Di Blasi começou no Rio de Janeiro 14 anos atrás. Durante a pandemia, encontrou no delivery uma oportunidade para se reinventar e começou a se expandir por meio do modelo de franquias. No Inovação e Negócios desta quinta-feira (24), o empreendedor Arnaldo Di Blasi falou sobre sucesso da marca, que se prepara para abrir sua primeira operação internacional em Lisboa.





“Em 2017, a gente participou do Rock in Rio. Teve muita visibilidade lá dentro. Quando saímos de lá, começamos a operar a primeira loja. E foi ali que a gente começou o delivery. Então, assim, a gente vai vendo as oportunidades, a gente vai abraçando [...]. Quando vem a pandemia, e todo o meu serviço de buffet para, já estávamos inseridos no mercado de delivery. Em 2021, a gente veio com formatação de franquias. E aí, estamos com quase 50 unidades agora, cinco anos depois.”





Para manter qualidade e identidade enquanto expande geograficamente, inclusive internacionalmente agora, estudos detalhados sobre geomarketing são realizados antes da abertura das novas unidades visando equilibrar oportunidades locais versus capacidades operacionais existentes já estabelecidas pela rede, complementa Arnaldo.





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