De buffet a franqueadora internacional: empreendedor conta como pizzaria expandiu seu negócio
Marca carioca se expande no delivery e chega a Lisboa
A marca Di Blasi começou no Rio de Janeiro 14 anos atrás. Durante a pandemia, encontrou no delivery uma oportunidade para se reinventar e começou a se expandir por meio do modelo de franquias. No Inovação e Negócios desta quinta-feira (24), o empreendedor Arnaldo Di Blasi falou sobre sucesso da marca, que se prepara para abrir sua primeira operação internacional em Lisboa.
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