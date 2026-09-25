Maiores concorrentes do segmento bancário se juntam para potencializar o empreendedorismo

O Instituto B55 surge como uma iniciativa inovadora no cenário empreendedor brasileiro. Cristhiano Faé participou do Inovação e Negócios desta sexta-feira (25) e destacou que cada um dos fundadores já atuava individualmente na promoção do empreendedorismo antes da criação do instituto, que também reúne Guilherme Benchimol (XP), David Vélez (Nubank) e André Street (Stone).





“A gente pilotava isso com eles. O Guilherme já faz bastante tempo que vem criando muito conteúdo para inspirar, educar, ter feito muito framework, principalmente focado em gente e gestão. O Street, há bastante tempo investe muito em outros empreendedores, investe muito em educação. O David tem também instituto, investe para caramba em startups. Enfim, cada um tinha uma atuação nisso e um interesse de todos era como é que a gente potencializa e faz algo realmente potente para o mercado.”





Cristhiano também destacou a importância da inteligência artificial na questão dos recursos humanos qualificados. A empresa organiza eventos significativos como a conferência anual com painéis temáticos focando nas transformações culturais necessárias frente aos avanços tecnológicos atuais.





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