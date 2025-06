Empreendedor cria rede que conecta mais de 900 líderes empresariais para fortalecer os negócios

Em entrevista ao Inovação & Negócios desta quinta-feira (5), Marcos Koenigkan, fundador do Mercado & Opinião, comenta sua trajetória até criar uma rede que conecta mais de 900 líderes empresariais — eles representam 35% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional. A ideia é fortalecer a iniciativa privada.



Koenigkan começou a vida de empreendedor em Brasília, quando ainda tinha 17 anos. Primeiro no mercado de vendas, depois no setor imobiliário , ele conta que foi durante a pandemia que teve a ideia de formar um grupo no WhatsApp para compartilhar dúvidas e dores em meio às incertezas do momento.



“Eu criei, sem querer, uma coisa muito mais relevante do que eu estou pensando. E, para manter esse pessoal engajado, tenho que criar uma organização oficialmente, trazer assuntos relevantes para esse pessoal, conteúdos relevantes. A gente tem que ver como nós juntos podemos transformar a sociedade”, disse, em um almoço do grupo.



Hoje, o grupo de Koenigkan também participa de eventos para discutir ideias e compartilhar experiências visando a influenciar positivamente os rumos econômicos do Brasil.



