Empreendedor revela como conquistou negócio milionário depois de quebrar dez vezes

Em entrevista ao Inovação & Negócios desta segunda-feira (4), Igor Gontijo, ex-CEO da Hackr Ads e sócio do Conta Simples, compartilhou sua trajetória como empreendedor que superou múltiplos fracassos antes de alcançar o sucesso com a venda de uma startup.





Após 10 tentativas frustradas no mundo dos negócios, ele conseguiu criar uma agência de marketing bem-sucedida que rapidamente evoluiu para uma startup vendida em apenas três anos e meio.





“Eu comecei a empreender, eu tinha 21 anos, então vários dos negócios que eu não continuei foi por falta de resiliência minha mesmo, de tentar acertar o modelo de negócio até o negócio funcionar. Fora isso, boa parte dos outros modelos de negócio que eu tentei e que deram errado, acredito que um fator muito importante que eu não sabia olhar para ele na época era a questão de diferenciação, de criar algo que fosse diferente e que as pessoas realmente quisessem”, diz.





O empresário também discutiu os desafios enfrentados durante o rápido crescimento da empresa. Com apenas 12 funcionários, ele manteve foco nas habilidades principais em vez de terceirizar funções.



