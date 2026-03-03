'Entendi que precisava me tornar um líder', diz fundador de startups bilionárias do Brasil

Em entrevista ao Inovação & Negócios desta terça-feira (3), Juliano Dutra, fundador do iFood e do Gringo, revela desafios e estratégias por trás do sucesso dos aplicativos. O empreendedor também compartilha sua trajetória, saindo de programador até ser líder das startups bilionárias. Segundo ele, no processo de crescimento das marcas, um dos fatores importantes foi a aposta na tecnologia móvel antes mesmo da popularização dos smartphones.





“Foi uma decisão importante, que eu lembro que aconteceu porque a gente precisava ir para um nível de complexidade que não dava mais.[...] A gente fez uma aposta, custou caro fazer o aplicativo, mas quando naturalmente o smartphone se tornou popular, a gente era o único que tinha esse canal de venda. Isso foi determinante para o crescimento exponencial da empresa”, comenta.





Após deixar o aplicativo de entregas em 2019, Dutra se envolveu em diversas atividades até encontrar os fundadores do Gringo, que foca na simplificação das tarefas administrativas dos motoristas. Ele ajudou na construção da startup desde as primeiras ideias até torná-la um serviço essencial. Atualmente, o empreendedor oferece mentorias na área.



