'Entendi que precisava me tornar um líder', diz fundador de startups bilionárias do Brasil
Segundo empreendedor, aposta na tecnologia móvel foi um dos fatores determinantes do sucesso das marcas
Em entrevista ao Inovação & Negócios desta terça-feira (3), Juliano Dutra, fundador do iFood e do Gringo, revela desafios e estratégias por trás do sucesso dos aplicativos. O empreendedor também compartilha sua trajetória, saindo de programador até ser líder das startups bilionárias. Segundo ele, no processo de crescimento das marcas, um dos fatores importantes foi a aposta na tecnologia móvel antes mesmo da popularização dos smartphones.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
