Gestão remota: como liderar uma empresa com mais de mil funcionários em home office?

Os irmãos Piero e Diego Contezini, fundadores da Asaas, discutiram suas abordagens inovadoras para gerenciar mais de mil funcionários em regime de home office. Eles destacaram a importância de uma gestão digital eficiente que começou com experiências pessoais desde a infância.



Piero explicou que sua familiaridade com o ambiente digital se iniciou em 1994 quando começaram a interagir online com a primeira rede de internet do país. Essa vivência precoce permitiu que eles desenvolvessem habilidades essenciais para construir comunidades virtuais robustas sem interação presencial. Ao perceberem as limitações geográficas de contratar talentos exclusivamente em Joinville (SC), decidiram adotar um modelo remoto já em 2019.



A transição foi facilitada pela pandemia em 2020. Os irmãos implementaram rituais digitais substituindo práticas presenciais desgastadas por eventos online inclusivos. Isso incluiu reuniões regulares via Zoom para manter todos os colaboradores conectados à cultura organizacional.



Outro ponto crucial mencionado foi o uso intensivo de métricas detalhadas para monitorar produtividade individualmente e coletivamente dentro da companhia. Além disso, enfatizaram a contratação criteriosa, focada na paixão dos candidatos pelo trabalho realizado.



O sucesso dessa abordagem é atribuído ao alinhamento entre liderança experiente nas operações técnicas diárias e uma forte cultura baseada em dados precisos sobre desempenho corporativo contínuo — garantindo assim eficiência mesmo à distância.



Por fim, Piero ressaltou que embora existam desafios inerentes ao modelo remoto puro comparado aos híbridos comuns hoje no mercado, a experiência acumulada desde cedo aliada às ferramentas tecnológicas disponíveis atualmente tornam possível alcançar resultados excepcionais mantendo equipes motivadas independentemente das distâncias físicas envolvidas.



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