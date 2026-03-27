Marcos Cintra diz que alguns setores ganham e outros perdem com a reforma tributária; entenda

Em entrevista ao Inovação & Negócios desta sexta-feira (27), o professor Marcos Cintra, mestre e doutor em economia pela Universidade de Harvard, discutiu as mudanças que a reforma tributária pode trazer para os setores da economia.



Segundo ele, enquanto alguns segmentos podem se beneficiar com uma redução nos tributos, outros podem enfrentar aumentos significativos. “O volume de impostos arrecadados pode não aumentar, mas quem vai pagar cada parcela deste volume vai mudar muito. Então nós vamos ter, por exemplo, fenômenos como alguns setores vão ter uma redução de carga tributária, outros vão ter uma elevação enorme de carga tributária, e isso é uma coisa que preocupa todo cidadão. Por exemplo eu acredito que vá ter um aumento grande de impostos na prestação do serviço de alguns produtos”, comenta.



Além disso, Cintra chamou atenção para o fato inédito da inclusão do serviço financeiro sob regime semelhante ao IVA (Imposto sobre Valor Agregado), algo incomum dado às peculiaridades desse tipo específico de atividade econômica. Esse incremento pode elevar significativamente os custos operacionais dentro do ramo dos negócios financeiros brasileiros.



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