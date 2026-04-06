Médicas cuidam da saúde capilar e revelam que cabelos vão além da estética

A relação entre saúde geral e problemas capilares foi o tema do Inovação & Negócios desta segunda-feira (6). Em entrevista ao programa, as médicas Stephanie Mansan e Silvia Fonseca destacaram como a abordagem integrada da tricologia e nutrologia pode oferecer soluções mais eficazes para a queda de cabelo.





“Nós tratamos a causa do problema. Então, o mais importante, antes de tudo, é a investigação da causa do problema, a causa da queda. E a gente faz isso por meio de um diagnóstico, de um método diagnóstico chamado dermatoscopia ou tricoscopia”, comenta Silvia.





Segundo Stephanie, a escolha pelo cuidado nos cabelos partiu de uma identificação dela. “Eu notei que existia uma necessidade, existia esse nicho dos cabelos que era pouco explorado, que as pessoas tinham muitas dúvidas a esse respeito”, diz.





Além disso, elas abordaram casos clínicos marcantes em que diagnósticos precisos permitiram tratamentos bem-sucedidos não só para melhorar o estado dos cabelos mas também para resolver questões gerais de saúde dos pacientes.





O programa Inovação & Negócios vai ao ar na RECORD NEWS de segunda a sexta-feira, às 08h15.