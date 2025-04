‘Não tenha medo de arriscar’, diz brasileiro que empreende no mercado de construção civil dos EUA

No programa Inovação & Negócios de quinta-feira (17), o empreendedor Marcelo Rocha compartilha a reviravolta em sua trajetória na construção civil nos Estados Unidos. Com a experiência adquirida na busca pelo sonho americano, ele criou o projeto Jornada USA , que ensina brasileiros a investir e conquistar uma vida melhor no país.



Rocha explica que, desde jovem, tinha em mente que um empreendedor não pode depender de uma única fonte de renda, pois, se algo der errado, é essencial ter outra como respaldo. No início, o empresário deu passos pequenos com a compra de lotes em leilões, e logo passou a reformar e revender residências. “Não tenha medo de arriscar, porque é nos riscos que está o seu sucesso. Não existe nenhum empreendedor que, antes de começar um negócio, não correu riscos”, aconselha.



Diante das mudanças no governo americano e da projeção de valorização do dólar, Rocha enxerga ainda mais oportunidades de mercado . “Eu estou muito otimista, muito animado. Terminei agora 11 casas que estava reformando para colocar todas à venda, porque a expectativa para janeiro, fevereiro é muito boa de venda dessas propriedades com um resultado melhor devido à baixa dos juros”, conclui.



O programa Inovação & Negócios vai ao ar na RECORD NEWS de segunda a sexta-feira, às 07h10.