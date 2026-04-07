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Raul Matos: ‘Empreendedor que deixa de tocar o seu próprio negócio já não é mais um empreendedor’

Fundador da Biscoitê compartilhou as perspectivas sobre empreendedorismo e os desafios do setor

Inovação & Negócios|Do R7

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Em entrevista ao Inovação & Negócios de terça-feira (7), Raul Matos, fundador da Biscoitê, compartilhou suas perspectivas sobre empreendedorismo e os desafios enfrentados no setor de varejo. Segundo ele, é importante manter o controle das decisões nos negócios por meio de estratégias


“Um empreendedor que deixa de tocar o seu próprio negócio já não é mais um empreendedor, é um executivo. E não tem certo e errado. Mas ele vai ficar infeliz porque ele está achando que ele é um empreendedor, mas ele é um executivo”, comenta. 

Matos também afirmou que estamos vivendo um momento em que a inteligência artificial está transformando processos operacionais. No entanto, ele acredita que aspectos humanos continuarão sendo insubstituíveis pela tecnologia

“A gente está passando pelo momento mais interessante e mais perigoso da humanidade, não é dos negócios. Onde todo o nosso propósito de vida, que era acumular, ser relevante, vai ser descomputado agora, porque aí, a gente queira ou não, a IA vai fazer melhor quase tudo o que a gente faz [...] Então vai vir um vazio de como eu sou relevante, [...] nesse momento em que esse vazio acontece, ele só vai ser preenchido por uma coisa, que é amor, carinho, outras pessoas”, afirma. 

O programa Inovação & Negócios vai ao ar na RECORD NEWS de segunda a sexta-feira, às 08h15.

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