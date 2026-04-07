Raul Matos: ‘Empreendedor que deixa de tocar o seu próprio negócio já não é mais um empreendedor’
Fundador da Biscoitê compartilhou as perspectivas sobre empreendedorismo e os desafios do setor
Em entrevista ao Inovação & Negócios de terça-feira (7), Raul Matos, fundador da Biscoitê, compartilhou suas perspectivas sobre empreendedorismo e os desafios enfrentados no setor de varejo. Segundo ele, é importante manter o controle das decisões nos negócios por meio de estratégias.
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