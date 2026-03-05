Sistema tributário brasileiro é ‘um dos piores do mundo’, diz senador Izalci Lucas

O programa Inovação & Negócios desta quarta-feira (3) recebeu o senador Izalci Lucas (PL-DF) para falar sobre a recente aprovação da reforma tributária no Brasil. Segundo ele, embora a proposta busque simplificar o sistema atual e aumentar a transparência nas regras fiscais do país, ainda há muitos desafios pela frente.





“A gente tem realmente um sistema tributário hoje que é um dos piores do mundo, se não for o pior do mundo, porque ninguém entende. Então isso acaba comprometendo os investimentos. As pessoas têm medo de investir no Brasil porque cada município tem uma legislação”, comenta.







