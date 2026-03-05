Logo R7.com
Sistema tributário brasileiro é ‘um dos piores do mundo’, diz senador Izalci Lucas

No Inovação & Negócios de quarta-feira (4), parlamentar fala sobre a recente aprovação da reforma tributária no país

Inovação & Negócios|Do R7

O programa Inovação & Negócios desta quarta-feira (3) recebeu o senador Izalci Lucas (PL-DF) para falar sobre a recente aprovação da reforma tributária no Brasil. Segundo ele, embora a proposta busque simplificar o sistema atual e aumentar a transparência nas regras fiscais do país, ainda há muitos desafios pela frente.  


“A gente tem realmente um sistema tributário hoje que é um dos piores do mundo, se não for o pior do mundo, porque ninguém entende. Então isso acaba comprometendo os investimentos. As pessoas têm medo de investir no Brasil porque cada município tem uma legislação”, comenta.

Com relação à transição para as novas regras, Izalci menciona que algumas mudanças estão sendo implementadas gradualmente. O IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) substituirá tributos como ICMS (Imposto Sobre Circulação De Mercadorias E Serviços) e ISS (Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza) ao longo dos anos.

