'Só atividade física e dieta muitas vezes não são suficientes’, diz nutróloga sobre emagrecimento

O papel dos hormônios na regulação do corpo humano foi o tema do Inovação & Negócios desta segunda-feira (13). Em entrevista ao programa, as médicas Stephanie Mansan e Silvia Fonseca destacaram os sinais que podem indicar desequilíbrios hormonais.





“Normalmente a falta de hormônios vai dificultar o nosso emagrecimento. E a gente vê muito isso, por exemplo, na mulher na transição da menopausa, ou até um homem que não tenha bons hábitos e, por isso, uma testosterona mais baixa vai ter dificuldade de ganhar massa muscular”, comenta Silvia.





Segundo a nutróloga, esses hormônios influenciam diretamente aspectos como humor, energia e até a capacidade de perder peso. “Não só no caso da menopausa, como em outros casos também, só atividade física e dieta muitas vezes não são suficientes para o emagrecimento”, diz.





Além disso, elas apontaram a importância da musculação como uma estratégia eficaz para aumentar a massa muscular e melhorar o metabolismo basal, que é responsável por 70% do gasto energético diário.



