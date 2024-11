Com dólar em alta, Haddad tem dificuldade para acalmar humor do mercado, diz economista

Em entrevista ao Jornal da Record News, o economista Renato Veloni afirmou que o possível novo pacote de corte gastos do governo “não vai convencer nem acalmar o mercado”, com os nervos à flor da pele após o dólar ter alta de 0,92% e fechar em R$ 5,76 — maior patamar desde 2021. “Há uma expectativa de que o Brasil entre na trilha do 'teste fiscal zero' e comece a gerar superávit. Mas essa promessa não está se concretizando. Muitos acreditavam que isso seria alcançado em 2024, mas as projeções atuais indicam que talvez nem em 2025 isso ocorra."