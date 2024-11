Conheça a nova plataforma que prevê desastres naturais no estado de São Paulo

Em entrevista ao Jornal da Record News nesta quinta-feira (31), o pesquisador do Instituto de Pesquisas Ambientais Marco Auerélio Nalon explicou como funciona a nova plataforma do estado de São Paulo que prevê a probabilidade de ocorrer um desastre natural na região. A ferramenta leva em consideração dados geológicos, meteorológicos e oceanográficos. "Essa plataforma vai fazer um mapeamento com o histórico de eventos ocorridos no local e relatórios já realizados, o que vai nos ajudar na resposta e no monitoramento dessas tragédias."