'Falta cuidado com a segurança pública': professor analisa ascensão do crime organizado no Rio

Após o tiroteio entre policiais e criminosos na avenida Brasil , que resultou na morte de três pessoas na quinta-feira (24), Rafael Alcadipani, especialista em segurança pública e professor da Fundação Getúlio Vargas, afirma que o Rio de Janeiro enfrenta um “problema crônico de corrupção e infiltração do crime organizado nas estruturas do estado”. Em entrevista ao Jornal da Record News, Alcadipani destaca que, por esse motivo, as ações da polícia não são eficazes e colocam em risco a população da região. “Este é mais um caso de falta de cuidado com a segurança pública no Rio de Janeiro”, afirma.