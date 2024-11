Lei Seca no Rio de Janeiro contará com drones para reforçar fiscalização nas rodovias

A Operação Lei Seca do Rio de Janeiro , fiscalização contra o consumo de álcool por motoristas, contará com a utilização de nove drones para filmar e identificar condutores que tentarem fugir da blitz a partir do dia 1º de dezembro. Quando um motorista buscar escapar da abordagem, equipes de apoio serão acionadas para interceptar o veículo e conduzi-lo de volta ao local da operação. Os dispositivos também terão a capacidade de identificar veículos furtados ou roubados. Segundo o secretário estadual de governo, André Moura, a utilização dos drones promete garantir "mais eficácia às operações" no fim de ano .