Negacionismo de Trump com o aquecimento global 'é coisa do passado', diz especialista

Diretamente da inauguração da 29ª Conferência das Partes (COP 29), em Baku, no Azerbaijão, a advogada especialista em direito ambiental Rosa Ramos comentou, em entrevista à RECORD NEWS, as movimentações internacionais e o impacto da vitória de Donald Trump no combate ao aquecimento global. Segundo Rosa, a política do primeiro mandato do empresário "ficou no passado" e ele deve assumir uma nova postura a partir de 2025, mais disposto a cooperar com a comunidade internacional para frear as mudanças climáticas.



A COP29 acontece entre os dias 11 e 22 de novembro e tem como propósito ser a principal reunião internacional para discutir temas relacionados ao aquecimento global e às formas para reduzir os seus avanços. Em 2025, a cidade Belém, no Pará, vai sediar o evento e marca o primeiro ano do segundo mandato de Trump .