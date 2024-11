Raios e ventanias: veja as áreas que devem ter atenção redobrada para as tempestades desta sexta (8)

Em entrevista ao Jornal da Record News, a meteorologista Maria Clara Sassaki alerta para os riscos de fortes chuvas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil nesta sexta-feira (8). A capital paulista já registrou 160 milímetros de chuva na primeira semana de novembro, volume maior que o esperado para todo o mês. Sassaki afirma que a faixa leste do país, principalmente em regiões litorâneas, costeiras e de serras, merecem atenção especial. “Essa frente fria está centralizada nos oceanos e podem causar rajadas e mar agitado com ondas de até 3 metros de altura”. Ela ainda informa que o interior dos estados também “devem sofrer com tempestades acompanhadas por trovoadas e até granizos ”.