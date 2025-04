Usina hidrelétrica localizada ao pé da serra do Mar está prestes a completar cem anos

A usina hidrelétrica Henry Borden, localizada ao pé da serra do Mar em Cubatão (SP) , está prestes a completar cem anos de existência. Com capacidade para abastecer 2 milhões de pessoas, hoje ela opera como reserva de segurança, para evitar apagões.



A instalação foi a primeira a aproveitar a queda da água produzida pelo desnível da serra para gerar energia. Na década de 1970, o local era responsável por abastecer a região metropolitana de São Paulo e a Baixada Santista , incluindo o polo industrial de Cubatão, fundamental para o desenvolvimento do estado.