Jovem flagrada alisando o cabelo na orla da praia de Santos (SP) cometeu ato de vandalismo; entenda

Uma mulher ainda não identificada foi flagrada alisando suas madeixas com uma chapinha no meio da orla da praia em Santos , no litoral de São Paulo. Segundo a prefeitura da cidade, ela utilizou de uma tomada instalada de maneira provisória para atender uma feira para empreendedores que ocorre regularmente no local. A administração municipal foi notificada da ocorrência nesta sexta-feira (18).



Além da usuária da chapinha mostrada no vídeo, outra pessoa também utilizou o mesmo ponto de energia. Em nota, a prefeitura de Santos informou que o ponto de eletricidade foi violado e que cadeados devem ser instalados para evitar novos casos de vandalismo como esse.