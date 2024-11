Em um dia, capital paulista registra metade do volume de chuva esperado para um mês

A capital paulista registrou 75 milímetros de chuva nesta quarta-feira (6), o que representa a metade de todo o volume esperado para novembro. O tenente Maxwell Souza, da Defesa Civil , afirma que “ainda estamos no começo do mês e é preciso se preparar para as próximas frentes frias”. A previsão para quinta-feira (7) e sexta-feira (8) é de temporais com possibilidade de ventos e raios. Já há registros de transtornos e alagamentos em Ribeirão Preto e Sorocaba.