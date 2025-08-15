Kelly Godoy está entre os 100 +Admirados Jornalistas Brasileiros 2025 e celebra reconhecimento no agro Apresentadora da RECORD NEWS, também já integrou, em 2024 e 2025, a lista de +Admirados da Imprensa do Agronegócio Record News|Do R7 15/08/2025 - 19h20 (Atualizado em 15/08/2025 - 19h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Reconhecimento nacional se soma a outra conquista de Kelly Godoy Reprodução/Instagram

A apresentadora da RECORD NEWS, Kelly Godoy, foi eleita no grupo dos 100 +Admirados Jornalistas Brasileiros 2025, a lista foi divulgada nesta sexta (15) pelo portal Jornalistas & Cia, após votação que reuniu quase 30 mil participantes.

O reconhecimento nacional se soma a outra conquista recente: em 2025, pelo segundo ano consecutivo, Kelly foi escolhida no grupo dos profissionais do +Admirados da Imprensa do Agronegócio. A premiação valoriza jornalistas que se destacam na cobertura do setor, consolidando-a como uma referência na área.

Na RECORD NEWS, Kelly comanda o Record News Rural, telejornal matutino que vive uma nova fase, com reportagens aprofundadas, entrevistas exclusivas e conteúdo didático que aproxima o público urbano e rural.

“Estar entre os nomes mais admirados do Brasil e do agro é um privilégio. É resultado de muito trabalho e de uma dedicação diária para levar informação precisa e de qualidade a quem acompanha nosso conteúdo”, afirma Kelly Godoy.

A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.