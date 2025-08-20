Adolescente denuncia assédio em ônibus; suspeito é preso em Londrina
Homem foi detido após tentativa de fuga no terminal
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Em Londrina, Paraná, um homem foi preso após ser acusado de assediar uma adolescente de 16 anos dentro de um ônibus. Assim que o veículo chegou ao terminal, a jovem denunciou o suspeito aos seguranças. O homem tentou fugir, mas foi rapidamente detido pelos seguranças.
A vítima relatou ter sido apalpada durante a viagem. Inicialmente, pensou que poderia ser um engano, mas ao se virar, percebeu que estava sendo assediada. O chefe da segurança afirmou que a jovem estava bastante angustiada ao relatar o ocorrido.
O delegado responsável informou que o crime de importunação sexual não permite fiança. O suspeito aguardará uma audiência de custódia para decidir sobre sua liberação ou permanência sob custódia.
O que aconteceu com a adolescente em Londrina?
Uma adolescente de 16 anos denunciou ter sido assediada por um homem dentro de um ônibus em Londrina, Paraná.
Como o suspeito foi detido?
O suspeito foi detido pelos seguranças do terminal após a jovem denunciá-lo assim que o ônibus chegou ao local, mesmo tentando fugir.
Qual foi a declaração da vítima sobre o assédio?
A vítima relatou que foi apalpada durante a viagem e, inicialmente, pensou que poderia ser um engano, mas percebeu que estava sendo assediada ao se virar.
Quais são as consequências legais para o suspeito?
O delegado afirmou que o crime de importunação sexual não permite fiança e que o suspeito aguardará uma audiência de custódia para determinar sua liberação ou permanência sob custódia.
Veja também
Suspeitos ligam para clientes, fingem ser profissionais e pedem dinheiro
Link Record News playlist
1/13
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!