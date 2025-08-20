Logo R7.com
Adolescente denuncia assédio em ônibus; suspeito é preso em Londrina

Homem foi detido após tentativa de fuga no terminal

  • Um homem foi preso em Londrina, Paraná, por assediar uma adolescente de 16 anos em um ônibus.
  • A jovem denunciou o acusado aos seguranças assim que o ônibus chegou ao terminal central.
  • O suspeito tentou fugir, mas foi detido rapidamente pelos seguranças.
  • O crime de importunação sexual não permite fiança; o suspeito aguarda uma audiência de custódia.

 

Em Londrina, Paraná, um homem foi preso após ser acusado de assediar uma adolescente de 16 anos dentro de um ônibus. Assim que o veículo chegou ao terminal, a jovem denunciou o suspeito aos seguranças. O homem tentou fugir, mas foi rapidamente detido pelos seguranças.

A vítima relatou ter sido apalpada durante a viagem. Inicialmente, pensou que poderia ser um engano, mas ao se virar, percebeu que estava sendo assediada. O chefe da segurança afirmou que a jovem estava bastante angustiada ao relatar o ocorrido.

O delegado responsável informou que o crime de importunação sexual não permite fiança. O suspeito aguardará uma audiência de custódia para decidir sobre sua liberação ou permanência sob custódia.

O que aconteceu com a adolescente em Londrina?

Uma adolescente de 16 anos denunciou ter sido assediada por um homem dentro de um ônibus em Londrina, Paraná.


Como o suspeito foi detido?

O suspeito foi detido pelos seguranças do terminal após a jovem denunciá-lo assim que o ônibus chegou ao local, mesmo tentando fugir.

Qual foi a declaração da vítima sobre o assédio?

A vítima relatou que foi apalpada durante a viagem e, inicialmente, pensou que poderia ser um engano, mas percebeu que estava sendo assediada ao se virar.


Quais são as consequências legais para o suspeito?

O delegado afirmou que o crime de importunação sexual não permite fiança e que o suspeito aguardará uma audiência de custódia para determinar sua liberação ou permanência sob custódia.

