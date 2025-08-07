Adolescente grava assédio em corrida de aplicativo em Uberlândia (SC) Motorista fez propostas inapropriadas a jovem de 15 anos durante trajeto Link Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 11h43 (Atualizado em 07/08/2025 - 11h43 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Adolescente de 15 anos registra assédio durante corrida de aplicativo em Uberlândia.

Motorista fez propostas inapropriadas, como pedidos de beijo e sugestão de ir ao motel.

Adolescente reagiu com risadas nervosas e pediu ajuda à mãe durante a situação.

Ela decidiu não utilizar mais o transporte por aplicativo sozinha devido ao trauma do incidente.

Uma adolescente de 15 anos gravou um áudio que registra o assédio sofrido durante uma corrida de aplicativo em Uberlândia, Minas Gerais. Enquanto voltava da casa de uma amiga, o motorista fez avanços indesejados, pedindo um beijo e sugerindo uma ida ao motel. O assédio ocorreu quando o carro parou em um semáforo próximo à residência da jovem.

Temendo por sua segurança, a adolescente respondeu às investidas com risadas nervosas para evitar provocar uma reação agressiva do motorista. Preocupada com a situação, ela enviou mensagens à mãe pedindo ajuda. A corrida foi solicitada por uma amiga, que denunciou o ocorrido à plataforma do aplicativo.

Abalada pelo incidente, a jovem decidiu não utilizar mais serviços de transporte por aplicativo sozinha. A mãe expressou indignação e preocupação com a segurança da filha e destacou a necessidade de medidas para proteger passageiros em transportes por aplicativo.

