Alckmin discute tarifas com EUA e responde preocupações de montadoras Vice-presidente busca reverter tarifa de 50% e aborda incentivos no setor automotivo Link Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/07/2025 - 19h21 (Atualizado em 28/07/2025 - 19h21 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Geraldo Alckmin busca negociar a reversão de uma tarifa de 50% imposta aos produtos brasileiros pelos EUA.

O diálogo começou em março e envolve conversas com autoridades americanas, incluindo uma videoconferência com o secretário de Comércio dos EUA.

Alckmin abordou preocupações de montadoras sobre incentivos a empresas chinesas e apresentou planos de aumento gradual de tarifas para veículos elétricos.

Duas demandas de associações do setor automotivo estão sendo avaliadas, envolvendo ajustes nas tarifas até 2026.

Alckmin fala sobre negociações de tarifas com os EUA: 'Cobramos uma resposta'; veja

O vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou que o Brasil continua em diálogo com os Estados Unidos para reverter uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, imposta pelo governo americano. O diálogo iniciou em março e ainda aguarda resposta dos EUA após o envio de uma carta confidencial.

Alckmin relatou que participou de uma videoconferência com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, e o embaixador Jamieson Greer, o que levou à formação de um grupo de trabalho. “Estamos conversando, estamos dialogando”, afirmou ele.

Durante uma coletiva, Alckmin também respondeu a preocupações das montadoras sobre incentivos para empresas chinesas. Ele destacou a política de aumento gradual das tarifas para veículos elétricos e híbridos, com alíquota chegando a 35% em 2026, incentivando a instalação de fábricas no Brasil.

A proposta em discussão prevê a manutenção do aumento das tarifas de importação, ao mesmo tempo em que oferece cotas temporárias para facilitar a adaptação do setor. As cotas diminuirão anualmente até que a tributação se iguale à dos veículos a combustão.

‌



Duas demandas estão sendo avaliadas: uma da Anfavea, que solicita antecipação da alíquota cheia para 2026, e outra da BYD, que pede redução tarifária para veículos semimontados. O governo propõe cotas maiores até julho de 2026, com discussão prevista no Gecex e na Camex, envolvendo dez ministérios.

