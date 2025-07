Alckmin discute tarifas comerciais e regulamentação de big techs com empresas dos EUA Vice-presidente brasileiro busca evitar tarifa de 50% sobre produtos nacionais em reunião com gigantes da tecnologia Link Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 19h49 (Atualizado em 29/07/2025 - 19h49 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Geraldo Alckmin se reuniu com empresas de tecnologia dos EUA, incluindo Google e Apple.

O vice-presidente criticou a proposta de tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, destacando o superávit comercial dos EUA.

A regulamentação das big techs foi discutida, com ênfase em legislações internacionais para um ambiente regulatório eficaz no Brasil.

Alckmin destacou o potencial do Brasil em data centers, ressaltando a energia renovável e a segurança jurídica para atrair investimentos.

'Estamos empenhados em evitar uma tarifa totalmente injustificável', diz Alckmin

O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, participou de uma reunião com empresas de tecnologia dos Estados Unidos, incluindo Google, Apple e Amazon. A discussão abordou temas como segurança jurídica e inovação tecnológica. Representantes do governo americano também participaram do encontro.

Alckmin expressou insatisfação com a proposta dos EUA de impor uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. Ele argumentou que tal medida é injustificável devido ao superávit comercial dos EUA com o Brasil e destacou a importância de evitar essa tarifa para preservar as relações comerciais.

A regulamentação das big techs foi outro tema central. Alckmin ressaltou a necessidade de discutir legislações comparadas e aprender com experiências internacionais para criar um ambiente regulatório eficaz no Brasil.

Além disso, Alckmin comentou sobre o potencial do Brasil no setor de data centers, destacando a energia renovável abundante no país. Ele enfatizou que o Brasil oferece estabilidade e segurança jurídica, fatores atraentes para investimentos tecnológicos.

Assista ao vídeo - ‘Estamos empenhados em evitar uma tarifa totalmente injustificável’, diz Alckmin

