Caminhoneiro transporta casa de madeira entre cidades no Paraná
Transporte irregular ocupa duas pistas entre Dois Vizinhos e Cruzeiro do Iguaçu
Um caminhoneiro foi flagrado transportando uma casa de madeira inteira entre Dois Vizinhos e Cruzeiro do Iguaçu, no Paraná. A estrutura ocupava ambas as pistas da estrada, atraindo a atenção de outro motorista que registrou a cena.
Esse tipo de transporte requer uma autorização especial. O Departamento de Estradas e Rodagens está investigando se o caminhão possuía a permissão necessária. Até agora, o motorista não foi identificado.
