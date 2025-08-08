Logo R7.com
Caminhoneiro transporta casa de madeira entre cidades no Paraná

Transporte irregular ocupa duas pistas entre Dois Vizinhos e Cruzeiro do Iguaçu

Um caminhoneiro foi flagrado transportando uma casa de madeira inteira entre Dois Vizinhos e Cruzeiro do Iguaçu, no Paraná. A estrutura ocupava ambas as pistas da estrada, atraindo a atenção de outro motorista que registrou a cena.

Esse tipo de transporte requer uma autorização especial. O Departamento de Estradas e Rodagens está investigando se o caminhão possuía a permissão necessária. Até agora, o motorista não foi identificado.

