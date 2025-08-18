Logo R7.com
Centro esportivo de Bauru vira pista para bicicletas motorizadas

Medidas de segurança serão adotadas para proteger atletas no local

Link Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Jovens utilizando bicicletas motorizadas transformaram um centro esportivo em Bauru, São Paulo, em uma pista de corrida improvisada, colocando em risco a segurança de atletas que frequentam o local. Imagens capturadas por testemunhas mostram dois adolescentes passando em alta velocidade perto de pessoas que praticam atividades físicas, incluindo uma mulher que caminhava pela pista e dois jovens em bicicletas normais.

O complexo esportivo não possui barreiras para impedir a entrada de veículos motorizados, aumentando o risco de acidentes. A Secretaria Municipal de Esportes anunciou que implementará medidas para sinalizar a área interna e externa do complexo, visando coibir o uso inadequado da pista e garantir a segurança dos atletas amadores e profissionais.

