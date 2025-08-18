Centro esportivo de Bauru vira pista para bicicletas motorizadas
Medidas de segurança serão adotadas para proteger atletas no local
Jovens utilizando bicicletas motorizadas transformaram um centro esportivo em Bauru, São Paulo, em uma pista de corrida improvisada, colocando em risco a segurança de atletas que frequentam o local. Imagens capturadas por testemunhas mostram dois adolescentes passando em alta velocidade perto de pessoas que praticam atividades físicas, incluindo uma mulher que caminhava pela pista e dois jovens em bicicletas normais.
O complexo esportivo não possui barreiras para impedir a entrada de veículos motorizados, aumentando o risco de acidentes. A Secretaria Municipal de Esportes anunciou que implementará medidas para sinalizar a área interna e externa do complexo, visando coibir o uso inadequado da pista e garantir a segurança dos atletas amadores e profissionais.
