Centro esportivo de Bauru vira pista para bicicletas motorizadas 18/08/2025 - 20h31

Jovens utilizando bicicletas motorizadas transformaram um centro esportivo em Bauru, São Paulo, em uma pista de corrida improvisada, colocando em risco a segurança de atletas que frequentam o local. Imagens capturadas por testemunhas mostram dois adolescentes passando em alta velocidade perto de pessoas que praticam atividades físicas, incluindo uma mulher que caminhava pela pista e dois jovens em bicicletas normais.

O complexo esportivo não possui barreiras para impedir a entrada de veículos motorizados, aumentando o risco de acidentes. A Secretaria Municipal de Esportes anunciou que implementará medidas para sinalizar a área interna e externa do complexo, visando coibir o uso inadequado da pista e garantir a segurança dos atletas amadores e profissionais.

