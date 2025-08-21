Criminosos de SP são presos no RJ por golpes em idosos
Trio usava uniformes falsos para fraudar clientes em agências bancárias
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Três homens de São Paulo foram presos no Rio de Janeiro após se passarem por funcionários de banco para enganar clientes e realizar compras online com cartões roubados. Samuel Cordeiro Vicente, Valdemar Braga Machado e Matheus Silva Pisani são acusados de integrar uma quadrilha especializada em fraudes bancárias.
O grupo usava uniformes falsos para operar fora do horário comercial, principalmente no Rio de Janeiro, abordando vítimas idosas nos terminais de autoatendimento. Durante a operação policial, foram apreendidos máquinas de cartão, eletrônicos, um crachá falso, cartões de crédito das vítimas e um veículo usado nos crimes.
Imagens de câmeras de segurança capturaram uma das fraudes, mostrando um dos acusados oferecendo ajuda enquanto realizava transações ilegais. A polícia estima que o prejuízo causado pelo trio nos últimos três anos possa ultrapassar R$ 1 milhão.
Perguntas e Respostas
Quem foram os criminosos presos no Rio de Janeiro?
Os presos são três homens de São Paulo: Samuel Cordeiro Vicente, Valdemar Braga Machado e Matheus Silva Pisani.
Como o trio enganava as vítimas?
O grupo se passava por funcionários de banco, utilizando uniformes falsos, e abordava principalmente vítimas idosas em terminais de autoatendimento.
O que foi apreendido durante a operação policial?
Durante a operação, foram apreendidos máquinas de cartão, eletrônicos, um crachá falso, cartões de crédito das vítimas e um veículo utilizado nos crimes.
Qual foi o prejuízo estimado causado pelo trio?
A polícia estima que o prejuízo causado pelo trio nos últimos três anos possa ultrapassar R$ 1 milhão.
