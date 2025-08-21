Logo R7.com
Criminosos de SP são presos no RJ por golpes em idosos

Trio usava uniformes falsos para fraudar clientes em agências bancárias

  • Três homens de São Paulo foram presos no Rio de Janeiro por fraudes bancárias.
  • O grupo se passava por funcionários de banco e usava uniformes falsos.
  • Abordavam principalmente vítimas idosas em terminais de autoatendimento.
  • A polícia acredita que o prejuízo causado pode ultrapassar R$ 1 milhão.

 

Três homens de São Paulo foram presos no Rio de Janeiro após se passarem por funcionários de banco para enganar clientes e realizar compras online com cartões roubados. Samuel Cordeiro Vicente, Valdemar Braga Machado e Matheus Silva Pisani são acusados de integrar uma quadrilha especializada em fraudes bancárias.

O grupo usava uniformes falsos para operar fora do horário comercial, principalmente no Rio de Janeiro, abordando vítimas idosas nos terminais de autoatendimento. Durante a operação policial, foram apreendidos máquinas de cartão, eletrônicos, um crachá falso, cartões de crédito das vítimas e um veículo usado nos crimes.

Imagens de câmeras de segurança capturaram uma das fraudes, mostrando um dos acusados oferecendo ajuda enquanto realizava transações ilegais. A polícia estima que o prejuízo causado pelo trio nos últimos três anos possa ultrapassar R$ 1 milhão.

Perguntas e Respostas

Quem foram os criminosos presos no Rio de Janeiro?


Os presos são três homens de São Paulo: Samuel Cordeiro Vicente, Valdemar Braga Machado e Matheus Silva Pisani.

Como o trio enganava as vítimas?


O grupo se passava por funcionários de banco, utilizando uniformes falsos, e abordava principalmente vítimas idosas em terminais de autoatendimento.

O que foi apreendido durante a operação policial?


Durante a operação, foram apreendidos máquinas de cartão, eletrônicos, um crachá falso, cartões de crédito das vítimas e um veículo utilizado nos crimes.

Qual foi o prejuízo estimado causado pelo trio?

A polícia estima que o prejuízo causado pelo trio nos últimos três anos possa ultrapassar R$ 1 milhão.

