Criminosos de SP são presos no RJ por golpes em idosos

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Três homens de São Paulo foram presos no Rio de Janeiro por fraudes bancárias.

O grupo se passava por funcionários de banco e usava uniformes falsos.

Abordavam principalmente vítimas idosas em terminais de autoatendimento.

A polícia acredita que o prejuízo causado pode ultrapassar R$ 1 milhão.

Trio paulista é preso no RJ suspeito de aplicar golpes em idosos em agências bancárias

Três homens de São Paulo foram presos no Rio de Janeiro após se passarem por funcionários de banco para enganar clientes e realizar compras online com cartões roubados. Samuel Cordeiro Vicente, Valdemar Braga Machado e Matheus Silva Pisani são acusados de integrar uma quadrilha especializada em fraudes bancárias.

O grupo usava uniformes falsos para operar fora do horário comercial, principalmente no Rio de Janeiro, abordando vítimas idosas nos terminais de autoatendimento. Durante a operação policial, foram apreendidos máquinas de cartão, eletrônicos, um crachá falso, cartões de crédito das vítimas e um veículo usado nos crimes.

Imagens de câmeras de segurança capturaram uma das fraudes, mostrando um dos acusados oferecendo ajuda enquanto realizava transações ilegais. A polícia estima que o prejuízo causado pelo trio nos últimos três anos possa ultrapassar R$ 1 milhão.

Perguntas e Respostas

Quem foram os criminosos presos no Rio de Janeiro?

‌



Os presos são três homens de São Paulo: Samuel Cordeiro Vicente, Valdemar Braga Machado e Matheus Silva Pisani.

Como o trio enganava as vítimas?

‌



O grupo se passava por funcionários de banco, utilizando uniformes falsos, e abordava principalmente vítimas idosas em terminais de autoatendimento.

O que foi apreendido durante a operação policial?

‌



Durante a operação, foram apreendidos máquinas de cartão, eletrônicos, um crachá falso, cartões de crédito das vítimas e um veículo utilizado nos crimes.

Qual foi o prejuízo estimado causado pelo trio?

A polícia estima que o prejuízo causado pelo trio nos últimos três anos possa ultrapassar R$ 1 milhão.

Assista ao vídeo - Trio paulista é preso no RJ suspeito de aplicar golpes em idosos em agências bancárias

