Criminosos furtam casa de shows no Rio causando prejuízo de R$ 10 mil Três suspeitos são filmados por câmeras durante invasão a estabelecimento em Madureira Link Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 20h57 (Atualizado em 07/07/2025 - 20h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ladrão invade casa de shows no Rio por buraco na parede e causa prejuízo de R$ 10 mil

Durante a madrugada, três criminosos furtaram uma casa de shows em Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro, resultando em um prejuízo superior a R$ 10 mil. As câmeras de segurança capturaram dois dos suspeitos do lado de fora, enquanto um terceiro entrou no local por um buraco na parede da loja ao lado.

O invasor, com o rosto coberto, permaneceu no interior do estabelecimento por mais de duas horas, recolhendo diversos itens, incluindo uma televisão, bebidas e equipamentos do bar. “Muito triste, muito triste”, lamentou o dono do estabelecimento. O furto foi registrado na delegacia do bairro, e os investigadores estão analisando as imagens para identificar os criminosos envolvidos.

Assista ao vídeo - Ladrão invade casa de shows no Rio por buraco na parede e causa prejuízo de R$ 10 mil

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!