Criminosos usam carro roubado para invadir loja no Paraná

Polícia coleta digitais em veículo abandonado após roubo

Na última quinta-feira, três criminosos encapuzados usaram um carro roubado para invadir uma loja no Paraná. Eles roubaram aparelhos eletrônicos e abandonaram o veículo no local. A polícia realizou uma perícia no carro e coletou impressões digitais que podem ajudar na identificação dos responsáveis. Embora já possuam algumas informações sobre os autores, as autoridades optaram por não divulgá-las para não comprometer a investigação.

