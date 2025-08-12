Criminosos usam carro roubado para invadir loja no Paraná
Polícia coleta digitais em veículo abandonado após roubo
Na última quinta-feira, três criminosos encapuzados usaram um carro roubado para invadir uma loja no Paraná. Eles roubaram aparelhos eletrônicos e abandonaram o veículo no local. A polícia realizou uma perícia no carro e coletou impressões digitais que podem ajudar na identificação dos responsáveis. Embora já possuam algumas informações sobre os autores, as autoridades optaram por não divulgá-las para não comprometer a investigação.
William Pedro, o 'Alemão', nega envolvimento com o homicídio cometido em 2022
