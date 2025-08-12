Empresário acusado de assassinato em BH nega envolvimento
William Pedro, conhecido como Alemão, afirma ter deixado o crime há cinco anos
Em Belo Horizonte, William Pedro, conhecido como Alemão, foi preso sob a acusação de orquestrar um assassinato ocorrido em 25 de junho de 2022. O crime aconteceu quando Jonathan Rafael Vasconcelos Costa da Silva foi morto em plena luz do dia. Imagens de segurança registraram o momento em que um atirador disparou contra Jonathan, atingindo-o com 11 tiros dos 14 disparados.
A investigação sugere que a morte de Jonathan foi uma retaliação por prejuízos causados a uma facção criminosa. Alemão é apontado como um dos líderes que ordenou a execução, embora ele negue qualquer envolvimento no crime. Sua defesa afirma que ele abandonou o tráfico após o nascimento de sua filha há cinco anos e se dedicou ao empreendedorismo.
Apesar das alegações de inocência, William já foi preso anteriormente por possível envolvimento em outros delitos, incluindo um caso de tortura envolvendo uma corretora de imóveis. A defesa argumenta que ele e seus supostos cúmplices foram vítimas da corretora em um esquema de desvio de dinheiro. As autoridades continuam investigando seu envolvimento em crimes subsequentes a 2019.
