Empresário acusado de assassinato em BH nega envolvimento

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA William Pedro, conhecido como Alemão, foi preso sob a acusação de orquestrar um assassinato em BH.

O crime, que ocorreu em junho de 2022, resultou na morte de Jonathan Rafael Vasconcelos Costa da Silva.

Alemão nega envolvimento, afirmando ter abandonado o crime há cinco anos após o nascimento de sua filha.

Ele já possui um histórico criminal, incluindo prisão por possível envolvimento em tortura relacionada a uma corretora de imóveis.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em Belo Horizonte, William Pedro, conhecido como Alemão, foi preso sob a acusação de orquestrar um assassinato ocorrido em 25 de junho de 2022. O crime aconteceu quando Jonathan Rafael Vasconcelos Costa da Silva foi morto em plena luz do dia. Imagens de segurança registraram o momento em que um atirador disparou contra Jonathan, atingindo-o com 11 tiros dos 14 disparados.

A investigação sugere que a morte de Jonathan foi uma retaliação por prejuízos causados a uma facção criminosa. Alemão é apontado como um dos líderes que ordenou a execução, embora ele negue qualquer envolvimento no crime. Sua defesa afirma que ele abandonou o tráfico após o nascimento de sua filha há cinco anos e se dedicou ao empreendedorismo.

Apesar das alegações de inocência, William já foi preso anteriormente por possível envolvimento em outros delitos, incluindo um caso de tortura envolvendo uma corretora de imóveis. A defesa argumenta que ele e seus supostos cúmplices foram vítimas da corretora em um esquema de desvio de dinheiro. As autoridades continuam investigando seu envolvimento em crimes subsequentes a 2019.

Quem é William Pedro e por que ele foi preso em Belo Horizonte?

William Pedro, conhecido como Alemão, foi preso sob a acusação de orquestrar um assassinato ocorrido em 25 de junho de 2022, quando Jonathan Rafael Vasconcelos Costa da Silva foi morto em plena luz do dia.

‌



Qual é a alegação das autoridades sobre a morte de Jonathan?

As autoridades sugerem que a morte de Jonathan foi uma retaliação por prejuízos causados a uma facção criminosa, e Alemão é apontado como um dos líderes que ordenou a execução.

Qual é a defesa apresentada por William Pedro em relação às acusações?

William Pedro nega qualquer envolvimento no crime, afirmando que deixou o tráfico após o nascimento de sua filha há cinco anos e se dedicou ao empreendedorismo.

‌



William Pedro tem um histórico criminal anterior?

Sim, ele já foi preso anteriormente por possível envolvimento em outros delitos, incluindo um caso de tortura envolvendo uma corretora de imóveis, mas sua defesa argumenta que ele e seus supostos cúmplices foram vítimas em um esquema de desvio de dinheiro.

