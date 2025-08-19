Logo R7.com
Engenheiro aposentado preso por fabricar armas em Jundiaí

Suspeito vendia armamentos ilegalmente; polícia investiga ligação com facções

  • Um engenheiro aposentado de 67 anos foi preso em Jundiaí por fabricar e vender armas ilegalmente.
  • Foram apreendidos três revólveres, quatro pistolas, cinco armas longas e munições diversas.
  • A operação foi parte de uma ação maior com 42 mandados de busca em São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais.
  • Investigações indicam que ele pode ter fornecido armas para organizações criminosas e colecionadores ilegais.

 

Em Jundiaí, São Paulo, um engenheiro aposentado de 67 anos foi preso por fabricar e vender armas ilegalmente em sua casa. Durante a operação policial, foram apreendidos três revólveres, quatro pistolas, cinco armas longas, munições de diversos calibres e equipamentos para fabricação de munições.

O suspeito confessou que produzia e comercializava os armamentos sem autorização para qualquer interessado, sem público-alvo específico. A prisão foi resultado de um mandado de busca e apreensão parte de uma operação maior que incluiu outros 42 mandados em São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais.

As investigações da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal de Minas Gerais levantam a suspeita de que ele fornecia armas para uma organização criminosa. Além disso, ele também vendia os equipamentos para colecionadores fora da legalidade.

Quem foi preso em Jundiaí e por quê?

Um engenheiro aposentado de 67 anos foi preso em Jundiaí, São Paulo, por fabricar e vender armas ilegalmente em sua casa.


Quais armas e equipamentos foram apreendidos pela polícia?

Durante a operação policial, foram apreendidos três revólveres, quatro pistolas, cinco armas longas, munições de diversos calibres e equipamentos para fabricação de munições.

O que o suspeito confessou sobre a fabricação e venda das armas?

O suspeito confessou que produzia e comercializava os armamentos sem autorização e não tinha um público-alvo específico.


Qual a suspeita que as investigações da polícia levantam sobre o engenheiro?

As investigações da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal de Minas Gerais levantam a suspeita de que ele fornecia armas para uma organização criminosa.

