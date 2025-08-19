Engenheiro aposentado preso por fabricar armas em Jundiaí
Suspeito vendia armamentos ilegalmente; polícia investiga ligação com facções
Em Jundiaí, São Paulo, um engenheiro aposentado de 67 anos foi preso por fabricar e vender armas ilegalmente em sua casa. Durante a operação policial, foram apreendidos três revólveres, quatro pistolas, cinco armas longas, munições de diversos calibres e equipamentos para fabricação de munições.
O suspeito confessou que produzia e comercializava os armamentos sem autorização para qualquer interessado, sem público-alvo específico. A prisão foi resultado de um mandado de busca e apreensão parte de uma operação maior que incluiu outros 42 mandados em São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais.
As investigações da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal de Minas Gerais levantam a suspeita de que ele fornecia armas para uma organização criminosa. Além disso, ele também vendia os equipamentos para colecionadores fora da legalidade.
