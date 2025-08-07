Entregador é arremessado de moto após colisão com carro de luxo em Sumaré (SP)
Homem está internado em estado grave; motorista fugiu antes da polícia chegar
RESUMO DA NOTÍCIA
Um entregador de lanches foi arremessado de sua moto após uma colisão com um carro de luxo em alta velocidade, em Sumaré, São Paulo. O acidente ocorreu por volta das 22h, e a vítima está internada em estado grave. O motorista do carro desceu para prestar socorro, mas fugiu antes da chegada da polícia.
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento do impacto e a movimentação após o acidente. A moto foi arrastada pelo veículo, enquanto o motociclista caiu no sentido oposto da avenida. O motorista deixou o local a pé sem realizar o teste do bafômetro.
A motocicleta, adquirida em um leilão, estava sem placa e com o chassi adulterado. O motociclista, que não possui habilitação, foi preso em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo. A polícia civil trabalha para identificar e localizar o motorista do carro. Uma mulher, que se apresentou como esposa do condutor, esteve no local, mas não colaborou com informações sobre ele.
