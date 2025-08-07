Entregador é arremessado de moto após colisão com carro de luxo em Sumaré (SP) Homem está internado em estado grave; motorista fugiu antes da polícia chegar Link Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 11h31 (Atualizado em 07/08/2025 - 11h31 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Motociclista foi arremessado após colisão com BMW em Sumaré, SP.

Acidente ocorreu por volta das 22h e entregador está em estado grave.

Motorista do carro fugiu do local antes da chegada da polícia.

Motocicleta estava sem placa e chassi adulterado; motociclista foi preso por adulteração.

Um entregador de lanches foi arremessado de sua moto após uma colisão com um carro de luxo em alta velocidade, em Sumaré, São Paulo. O acidente ocorreu por volta das 22h, e a vítima está internada em estado grave. O motorista do carro desceu para prestar socorro, mas fugiu antes da chegada da polícia.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento do impacto e a movimentação após o acidente. A moto foi arrastada pelo veículo, enquanto o motociclista caiu no sentido oposto da avenida. O motorista deixou o local a pé sem realizar o teste do bafômetro.

A motocicleta, adquirida em um leilão, estava sem placa e com o chassi adulterado. O motociclista, que não possui habilitação, foi preso em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo. A polícia civil trabalha para identificar e localizar o motorista do carro. Uma mulher, que se apresentou como esposa do condutor, esteve no local, mas não colaborou com informações sobre ele.

