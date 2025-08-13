Golpista presa em Morrinhos por fraudes bancárias
Mulher usou dados de clientes para obter empréstimos fraudulentos
Em Morrinhos, Goiás, Stefanie Cristina de Paula Silva foi presa por aplicar golpes financeiros utilizando dados de clientes. Ela abria contas em nome das vítimas para obter empréstimos e transferia os valores para si mesma. As investigações revelaram pelo menos nove vítimas lesadas pela fraude.
Stefanie trabalhava como correspondente bancária e tinha acesso a informações pessoais dos clientes, que usava para abrir contas e solicitar empréstimos fraudulentos. Ela também transferia aposentadorias das vítimas para suas contas pessoais. Um aposentado descobriu que seu nome foi usado para contrair empréstimos não autorizados em outro banco, enquanto outra vítima teve R$2.700 em consignados indevidos após procurar ajuda para sacar um empréstimo do FGTS.
Mesmo após ser demitida, Stefanie continuou com as fraudes de casa e se envolveu em outras atividades ilícitas, como a consignação de roupas sem devolução em lojas locais. A polícia estima que o prejuízo total ultrapasse R$50.000 e orienta a população a ter cuidado ao fornecer dados pessoais em transações financeiras.
Quem foi presa em Morrinhos e por que motivo?
Stefanie Cristina de Paula Silva foi presa por aplicar golpes financeiros utilizando dados de clientes para obter empréstimos fraudulentos.
Como Stefanie realizava as fraudes?
Ela abria contas em nome das vítimas, solicitava empréstimos e transferia os valores para suas contas pessoais, além de transferir aposentadorias das vítimas.
Quantas vítimas foram identificadas até agora?
As investigações revelaram pelo menos nove vítimas lesadas pela fraude.
Qual o prejuízo estimado causado pelas fraudes?
A polícia estima que o prejuízo total ultrapasse R$50.000.
