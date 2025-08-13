Golpista presa em Morrinhos por fraudes bancárias Mulher usou dados de clientes para obter empréstimos fraudulentos Link Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 20h06 (Atualizado em 13/08/2025 - 20h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Stefanie Cristina de Paula Silva foi presa em Morrinhos, Goiás, por fraudes bancárias.

A golpista usava dados de clientes para abrir contas e solicitar empréstimos fraudulentos.

Ela lesou pelo menos nove vítimas, causando um prejuízo estimado em mais de R$50.000.

A polícia alerta sobre a importância de cuidar com a informação pessoal em transações financeiras.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em Morrinhos, Goiás, Stefanie Cristina de Paula Silva foi presa por aplicar golpes financeiros utilizando dados de clientes. Ela abria contas em nome das vítimas para obter empréstimos e transferia os valores para si mesma. As investigações revelaram pelo menos nove vítimas lesadas pela fraude.

Stefanie trabalhava como correspondente bancária e tinha acesso a informações pessoais dos clientes, que usava para abrir contas e solicitar empréstimos fraudulentos. Ela também transferia aposentadorias das vítimas para suas contas pessoais. Um aposentado descobriu que seu nome foi usado para contrair empréstimos não autorizados em outro banco, enquanto outra vítima teve R$2.700 em consignados indevidos após procurar ajuda para sacar um empréstimo do FGTS.

Mesmo após ser demitida, Stefanie continuou com as fraudes de casa e se envolveu em outras atividades ilícitas, como a consignação de roupas sem devolução em lojas locais. A polícia estima que o prejuízo total ultrapasse R$50.000 e orienta a população a ter cuidado ao fornecer dados pessoais em transações financeiras.

Quem foi presa em Morrinhos e por que motivo?

Stefanie Cristina de Paula Silva foi presa por aplicar golpes financeiros utilizando dados de clientes para obter empréstimos fraudulentos.

‌



Como Stefanie realizava as fraudes?

Ela abria contas em nome das vítimas, solicitava empréstimos e transferia os valores para suas contas pessoais, além de transferir aposentadorias das vítimas.

Quantas vítimas foram identificadas até agora?

As investigações revelaram pelo menos nove vítimas lesadas pela fraude.

‌



Qual o prejuízo estimado causado pelas fraudes?

A polícia estima que o prejuízo total ultrapasse R$50.000.

Veja também

‌



Suspeita foi presa na cidade de Morrinhos (GO) depois de fazer pelo menos nove vítimas

Link Record News playlist 1 / 7 Modo teatro Reproduzindo Mulher aplica golpe em clientes ao roubar seus dados bancários e pedir empréstimos Polícia divulga imagens de suspeito de estuprar mulher que voltava da academia em Campo Grande (MS) Homem morre após carro colidir com a traseira de um caminhão em Diadema (SP) Líder de facção apontado como mandante de assassinato diz que largou o crime para virar empresário Stalker é preso após ir até a casa da vítima e ser linchado por vizinhos Criminosos usam carro roubado para arrombar e roubar loja no Paraná Caminhoneiro é flagrado transportando casa de madeira como se fosse carga

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!