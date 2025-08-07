Logo R7.com
Homem invade casa em Goiânia e furta celulares enquanto mãe e filha dormiam

Criminoso age em silêncio enquanto moradora aguarda marido

  • Um homem invadiu uma residência em Goiânia durante a madrugada.
  • Ele furtou dois celulares enquanto a moradora aguardava o marido.
  • O criminoso entrou pela porta da frente, disfarçado com uma coberta.
  • Polícia prendeu o suspeito no dia seguinte com base nas imagens das câmeras de segurança.

 

Durante a madrugada em Goiânia, um homem invadiu uma residência e furtou dois celulares que estavam carregando. A moradora, que aguardava o retorno do marido do trabalho, só percebeu o furto ao verificar as câmeras de segurança.

O criminoso entrou pela porta da frente, que estava destrancada, após pular o muro da casa. Ele usou uma coberta deixada na sala pelos filhos da vítima para se disfarçar enquanto se dirigia ao quarto onde a mulher estava deitada. Agindo silenciosamente, ele pegou os celulares e saiu pela mesma porta.

No dia seguinte, com as imagens das câmeras de segurança em mãos, a polícia identificou e prendeu o suspeito, já conhecido na região por outros crimes como furto, roubo e ameaça. A família ficou abalada com o ocorrido, mas aliviada por ninguém ter se ferido.

