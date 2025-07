Ladrão finge ser entregador e rouba dois celulares em São Paulo Criminoso comete assaltos em menos de um minuto na zona leste Link Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 12h59 (Atualizado em 18/07/2025 - 12h59 ) twitter

Assaltante rouba dois celulares em menos de 1 minuto; veja vídeo

Na zona leste de São Paulo, no bairro Parque São Lucas, um homem disfarçado como entregador realizou dois assaltos rápidos. Com uma mochila característica nas costas, ele abordou uma mulher na calçada da rua Nicolapisano, exigindo seu celular. Em seguida, dirigiu-se a um casal; embora o homem tenha tentado reagir, a mulher acabou entregando seu aparelho. O ladrão fugiu tranquilamente do local após as ações.

Assista ao vídeo - Assaltante rouba dois celulares em menos de 1 minuto; veja vídeo

