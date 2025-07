Motociclista foge da polícia e provoca acidente grave em Indaiatuba Passageira é hospitalizada em estado grave após colisão durante perseguição Link Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 12h57 (Atualizado em 18/07/2025 - 12h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Motociclista foge da polícia e causa acidente em Indaiatuba (SP)

Um motociclista identificado como Wesley causou um grave acidente durante uma fuga da Guarda Civil Municipal no centro de Indaiatuba (SP). Ele avançou um sinal vermelho e colidiu com um carro. A passageira que estava na garupa foi arremessada ao solo e levada ao hospital com traumatismo craniano, fraturas e hemorragia interna.

Wesley ignorou várias ordens de parada enquanto dirigia em alta velocidade, inclusive na contramão em alguns trechos. A colisão aconteceu quando ele não respeitou a sinalização no cruzamento movimentado. A motorista do carro envolvido no acidente, Lisiane, ficou em estado de choque e precisou de atendimento médico.

O teste do bafômetro realizado por Wesley deu negativo para álcool. No entanto, ele foi preso em flagrante por condução imprudente, com fiança estabelecida em R$ 8 mil. A moto era nova e não tinha placa, sendo identificada pelo chassi.

Assista ao vídeo - Motociclista foge da polícia e causa acidente em Indaiatuba (SP)

Veja também Adolescente sofre queda grave durante perseguição policial em Indaiatuba

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!