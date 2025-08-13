Polícia busca suspeito de abuso em Campo Grande Homem atacou mulher após ela sair da academia; caso está sob investigação Link Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 19h32 (Atualizado em 13/08/2025 - 19h32 ) twitter

Uma mulher foi atacada por um homem enquanto voltava da academia em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima foi puxada para um local escuro. Após o crime, o suspeito fugiu e ainda está foragido.

A polícia acredita que o agressor monitorava a vítima antes do ataque. A jovem relatou ter sido ameaçada para permanecer em silêncio durante o abuso. A delegacia especializada no atendimento à mulher lidera as investigações, analisando imagens para identificar o autor.

