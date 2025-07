Professora já estava morta quando filho preso entrou em contato ‘preocupado’, afirma polícia Delegados revelam detalhes do caso envolvendo Matteus França em coletiva de imprensa Link Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 19h43 (Atualizado em 25/07/2025 - 19h43 ) twitter

Professora já estava morta quando filho preso entrou em contato 'preocupado', afirma polícia

Delegados responsáveis pela investigação do caso da professora encontrada morta em Vespasiano, Minas Gerais, forneceram novos detalhes em uma coletiva de imprensa. Matteus França, filho da vítima, foi preso sob suspeita de envolvimento no crime.

Segundo a polícia, no momento da prisão, França estava de licença devido ao falecimento da mãe. Na ocasião do crime, ele entrou em contato com a tia demonstrando preocupação por não conseguir localizar a mãe, que já estava morta.

