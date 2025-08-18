Proprietário de pet shop preso por agredir idoso após reclamação no RJ
Idoso de 71 anos foi atacado após criticar atendimento ao seu cão em clínica veterinária
Leonardo Duarte da Silva, de 39 anos, proprietário de uma clínica veterinária em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, foi preso após agredir um idoso de 71 anos. O incidente ocorreu quando o idoso reclamou do tratamento dado ao seu cachorro.
Testemunhas relataram que Leonardo tentou impedir a saída do cliente e o atacou com pelo menos dez socos e chutes, mesmo após ele cair no chão. A vítima sofreu ferimentos graves e precisou passar por uma cirurgia emergencial.
A justiça emitiu um mandado de prisão temporária contra Leonardo por tentativa de homicídio. As investigações foram concluídas e o caso foi encaminhado ao Ministério Público.
