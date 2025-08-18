Proprietário de pet shop preso por agredir idoso após reclamação no RJ Idoso de 71 anos foi atacado após criticar atendimento ao seu cão em clínica veterinária Link Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 20h32 (Atualizado em 18/08/2025 - 20h32 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Proprietário de pet shop no RJ é preso após agredir idoso de 71 anos.

Idoso reclamou do tratamento dado ao seu cachorro na clínica veterinária.

Leonardo agrediu a vítima com socos e chutes, causando ferimentos graves.

Mandado de prisão por tentativa de homicídio foi emitido e caso encaminhado ao Ministério Público.

Leonardo Duarte da Silva, de 39 anos, proprietário de uma clínica veterinária em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, foi preso após agredir um idoso de 71 anos. O incidente ocorreu quando o idoso reclamou do tratamento dado ao seu cachorro.

Testemunhas relataram que Leonardo tentou impedir a saída do cliente e o atacou com pelo menos dez socos e chutes, mesmo após ele cair no chão. A vítima sofreu ferimentos graves e precisou passar por uma cirurgia emergencial.

A justiça emitiu um mandado de prisão temporária contra Leonardo por tentativa de homicídio. As investigações foram concluídas e o caso foi encaminhado ao Ministério Público.

Quem foi preso e por qual motivo?

Leonardo Duarte da Silva, de 39 anos, proprietário de uma clínica veterinária em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, foi preso por agredir um idoso de 71 anos após o idoso reclamar do atendimento ao seu cachorro.

O que aconteceu durante a agressão?

Testemunhas relataram que Leonardo tentou impedir a saída do idoso e o atacou com pelo menos dez socos e chutes, mesmo após a vítima cair no chão.

Qual foi a gravidade dos ferimentos da vítima?

A vítima sofreu ferimentos graves e precisou passar por uma cirurgia emergencial.

O que ocorreu após o incidente?

A justiça emitiu um mandado de prisão temporária contra Leonardo por tentativa de homicídio e as investigações foram concluídas, com o caso sendo encaminhado ao Ministério Público.

