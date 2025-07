Quadrilha rouba relógios de luxo em Americana; olheiro é preso em Sumaré Suspeito monitorava vítimas em bar de Americana antes do roubo Link Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 19h15 (Atualizado em 15/07/2025 - 19h15 ) twitter

Olheiro de quadrilha que roubou relógios de R$ 500 mil é preso no interior paulista

Um homem foi preso em Sumaré, São Paulo, suspeito de integrar uma quadrilha que roubou dois relógios avaliados em mais de R$ 500 mil em Americana. Segundo a polícia, ele atuava como olheiro, informando os comparsas sobre a chegada das vítimas em um bar na calçada.

Durante o crime, dois homens armados chegaram de moto e exigiram os relógios das vítimas, que estavam acompanhadas por outras pessoas. A ação foi rápida e causou pânico entre os presentes; uma mulher se abaixou para se proteger.

A prisão temporária do suspeito foi decretada por 30 dias. Outro membro da quadrilha já foi identificado pela polícia e está foragido. As autoridades seguem investigando para capturar o restante dos envolvidos no crime planejado com antecedência.

Olheiro de quadrilha que roubou relógios de R$ 500 mil é preso no interior paulista

