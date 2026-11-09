Logo R7.com
RecordPlus
Record News

Brasil passa presidência da COP31 para a Turquia

Cidade de Antália recebe evento sobre o clima até o dia 20 de novembro

Link Record News|Do R7

  • Google News

A COP31 foi aberta em Antália, Turquia, e reúne especialistas para discutir novos acordos ambientais.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Brasil
  • Turquia
  • meio-ambiente
  • desmatamento

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.