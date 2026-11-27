Sérgio Janikian, candidato da Chapa 5 - " Corinthians de Verdade", concorre à presidência do clube, cuja eleição ocorrerá neste sábado (28). Ele foi entrevistado pelo apresentador Gustavo Toledo neste sexta (27) e falou sobre propostas para uma eventual gestão.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!