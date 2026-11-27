RECORD NEWS entrevista Sérgio Janikian, candidato à presidência do Corinthians
Candidato da Chapa 5 detalha plano de governo para os próximos três anos
Sérgio Janikian, candidato da Chapa 5 - "Corinthians de Verdade", concorre à presidência do clube, cuja eleição ocorrerá neste sábado (28). Ele foi entrevistado pelo apresentador Gustavo Toledo neste sexta (27) e falou sobre propostas para uma eventual gestão.
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