Obras anunciadas na COP30 seguem inacabadas
De 37 projetos previstos para a Conferência do Clima, dez não foram entregues
Apesar das promessas, dez das 37 obras anunciadas pela prefeitura de Belém durante a COP30 (30ª edição da Conferência das Partes) permanecem inacabadas e a população sofre as consequências.
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