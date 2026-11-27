Apesar das promessas, dez das 37 obras anunciadas pela prefeitura de Belém durante a COP30 (30ª edição da Conferência das Partes) permanecem inacabadas e a população sofre as consequências.



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