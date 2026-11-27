Uma pesquisa da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Logistas) junto ao SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) analisou 800 casos e concluiu que sete em cada dez brasileiros fazem compras por impulso na internet.



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